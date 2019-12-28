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Politika

Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Libya konusunu görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya tezkeresine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Barış Gündoğan   | 28.12.2019
Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Libya konusunu görüşecek

Ankara

Alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tezkere konusunda bilgi vermek amacıyla Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunduğu ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu talebe olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Çavuşoğlu'nun pazartesi günü öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Libya konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi.

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