Euro
7.67
Dolar
6.81
BIST 100
109,508.40
Altın
1,730.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'yü kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü kabul etti.

Ferdi Türkten   | 13.06.2020
Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'yü kabul etti

Ankara

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki görüşmede, Çiğli Belediyesinin kendi imkanları ile üretilen solunum cihazı Kılıçdaroğlu'na tanıtıldı. Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 784 arttı
Singapur'da son 24 saatte 347, Filipinler'de 607 Kovid-19 vakası görüldü
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 8 bin 730'a yükseldi
Fransa Avrupa içi sınırlarını 15 Haziran'da açacak

Benzer haberler

Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'yü kabul etti

Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'yü kabul etti