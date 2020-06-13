Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'yü kabul etti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü kabul etti.
Ankara
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki görüşmede, Çiğli Belediyesinin kendi imkanları ile üretilen solunum cihazı Kılıçdaroğlu'na tanıtıldı. Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.