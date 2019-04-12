Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.81
BIST 100
95,168.28
Altın
1,294.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Kılıçdaroğlu CHP TBMM Grubu'nu İstanbul'da toplayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul'da partisinin TBMM Grubu İstişare Toplantısı'na başkanlık edecek.

Barış Gündoğan   | 12.04.2019
Kılıçdaroğlu CHP TBMM Grubu'nu İstanbul'da toplayacak

Ankara

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün kara yoluyla İstanbul'a hareket ettiği belirtildi. 

Kılıçdaroğlu'nun Maltepe Elite World Hotel'de saat 15.00'te başlayacak CHP TBMM Grubu İstişare Toplantısı'na başkanlık edeceği bildirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nun basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez İstanbul'a gidiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi
Küresel ekonomi olumlu sonuçlanacak müzakerelerle nefes alacak
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör
İsrail siyaseti aşırı sağa teslim

Benzer haberler

'Rakibim Ankara siyasetine çabuk alışmış'

'Rakibim Ankara siyasetine çabuk alışmış'

'Türkiye üretimden koparılmadığı sürece hiçbir beka sorunu yoktur'

Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu

'O geceyi hepimiz soğukkanlılıkla geçirmek zorundayız'

'O geceyi hepimiz soğukkanlılıkla geçirmek zorundayız'
Liderlerin seçim mesaisi

Liderlerin seçim mesaisi

'Biz istiyoruz ki memleketimizde huzur olsun'

'Biz istiyoruz ki memleketimizde huzur olsun'