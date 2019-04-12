Kılıçdaroğlu CHP TBMM Grubu'nu İstanbul'da toplayacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul'da partisinin TBMM Grubu İstişare Toplantısı'na başkanlık edecek.
Ankara
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün kara yoluyla İstanbul'a hareket ettiği belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun Maltepe Elite World Hotel'de saat 15.00'te başlayacak CHP TBMM Grubu İstişare Toplantısı'na başkanlık edeceği bildirildi.
Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nun basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez İstanbul'a gidiyor.
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