Euro
9.35
Dolar
7.81
BIST 100
1,328.73
Altın
1,788.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Kılıçdaroğlu, Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonu Milli Takım sporcularını kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda şampiyon olan Milli Takım sporcularını kutladı.

Mehmet Tosun   | 29.11.2020
Kılıçdaroğlu, Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonu Milli Takım sporcularını kutladı Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonu olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan Azra Akıncı, Duygu Doğan, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlıkçı, jandarma ve polis omuz omuza vaka sayılarının artışını engelliyor
'Kovid-19 savaşçısı' hemşirelerden vatandaşlara duyarlılık çağrısı
'15 gün hiç kıpırdamadan yattım'
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik broşürleri tüm illere gönderildi
Kovid-19 salgını zatürre kaynaklı ölümleri artırdı

Benzer haberler

Kılıçdaroğlu, Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonu Milli Takım sporcularını kutladı

Kılıçdaroğlu, Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonu Milli Takım sporcularını kutladı

Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen: Dünya, Türk cimnastiğini konuşuyor

Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Esnaf bakanlığının kurulması lazım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Esnaf bakanlığının kurulması lazım
Kılıçdaroğlu: (Kovid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi önerisi) O konuda ortak iradenin çıkması güzel bir şey

Kılıçdaroğlu: (Kovid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi önerisi) O konuda ortak iradenin çıkması güzel bir şey
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmak hepimizin ortak görevidir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmak hepimizin ortak görevidir