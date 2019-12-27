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Politika

Kılıçdaroğlu Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 100. yılını kutladı.

Barış Gündoğan   | 27.12.2019
Kılıçdaroğlu Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümünü kutladı

Ankara

Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mesajında Kılıçdaroğlu, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümünde, Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizi kuran, bize bu topraklarda özgür ve onurlu bir yaşama fırsatı veren tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor, AnkaralIları sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı. 

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Kılıçdaroğlu Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümünü kutladı