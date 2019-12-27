Kılıçdaroğlu Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümünü kutladı

Kılıçdaroğlu Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümünü kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 100. yılını kutladı.
Ankara
Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Mesajında Kılıçdaroğlu, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümünde, Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizi kuran, bize bu topraklarda özgür ve onurlu bir yaşama fırsatı veren tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor, AnkaralIları sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.