Kılıçdaroğlu Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun paylaşımında bulundu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara
Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Twitter'dan paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi olumsuz bir haberin olmamasını temenni ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.