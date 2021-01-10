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Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te, 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Akyurt'ta da hissedildi
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Politika

Kılıçdaroğlu Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun paylaşımında bulundu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Barış Gündoğan   | 10.01.2021
Kılıçdaroğlu Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun paylaşımında bulundu

Ankara

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Twitter'dan paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi olumsuz bir haberin olmamasını temenni ediyorum."

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