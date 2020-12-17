Kılıçdaroğlu: Anadolu topraklarının yetiştirdiği en büyük alimlerden Mevlana'yı saygı ve rahmetle anıyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Anadolu topraklarının yetiştirdiği en büyük alimlerden Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi, Hakk'a vuslatının 747. yılında saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazreti Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"İlahi aşka adadığı ömrü ile tüm dünyada sevgi, birlik ve hoşgörünün sembolü olmuş, Anadolu topraklarının yetiştirdiği en büyük alimlerden Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi, Hakk'a vuslatının 747. yılında saygı ve rahmetle anıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.