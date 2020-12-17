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Politika

Kılıçdaroğlu: Anadolu topraklarının yetiştirdiği en büyük alimlerden Mevlana'yı saygı ve rahmetle anıyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Anadolu topraklarının yetiştirdiği en büyük alimlerden Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi, Hakk'a vuslatının 747. yılında saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 17.12.2020
Kılıçdaroğlu: Anadolu topraklarının yetiştirdiği en büyük alimlerden Mevlana'yı saygı ve rahmetle anıyorum

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazreti Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"İlahi aşka adadığı ömrü ile tüm dünyada sevgi, birlik ve hoşgörünün sembolü olmuş, Anadolu topraklarının yetiştirdiği en büyük alimlerden Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi, Hakk'a vuslatının 747. yılında saygı ve rahmetle anıyorum."

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