Kılıçdaroğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti.
Ankara
CHP'den yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile genel merkezdeki makamında bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün de katıldığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.