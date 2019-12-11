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Politika

Kılıçdaroğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti.

Barış Gündoğan   | 11.12.2019
Kılıçdaroğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti

Ankara

CHP'den yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile genel merkezdeki makamında bir araya geldiği belirtildi. 

Açıklamada, görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün de katıldığı bildirildi.

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