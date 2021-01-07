Kılıçdaroğlu: ABD'de demokrasiyi hedef alan sivil ayaklanma girişiminin ardından sorunun çözülmesi memnuniyet verici
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "ABD'de seçim sonuçlarını reddeden, demokrasiyi hedef alan, endişeyle takip ettiğimiz sivil ayaklanma girişiminin ardından, sorunun çözülmesi memnuniyet vericidir." ifadelerini kullandı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan şiddet olaylarına ilişkin, Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, İngilizce olarak da paylaştığı mesajında, "ABD'de seçim sonuçlarını reddeden, demokrasiyi hedef alan, endişeyle takip ettiğimiz sivil ayaklanma girişiminin ardından, sorunun çözülmesi memnuniyet vericidir. Umarım süreç, sandığın belirlediği şekilde ve huzur içinde tamamlanır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.