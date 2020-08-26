Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti.
Ankara
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Berger'i genel merkezdeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.
Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Baş Danışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.