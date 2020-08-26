Euro
8.71
Dolar
7.37
BIST 100
1,099.02
Altın
1,952.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti.

Barış Gündoğan   | 26.08.2020
Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti

Ankara

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Berger'i genel merkezdeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi. 

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Baş Danışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 vakaları yeniden 1000'in üzerine çıktı
İspanya'da Kovid-19 vakalarında artış devam ediyor
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 239 bin 797'ye ulaştı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 182 bin 470'e yükseldi
Amerikan ilaç şirketi Novavax Kovid-19 aşısının ikinci aşama klinik denemelerine başladı

Benzer haberler

Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti

Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: Doğal gaz kaynaklarının bulunması ekonomiye katkıda bulunacaktır

Kılıçdaroğlu partisinin Kadın Kolları üyelerini kabul etti

Kılıçdaroğlu'ndan Biden'ın açıklamalarına tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz

Kılıçdaroğlu'ndan Biden'ın açıklamalarına tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Gücü milletten alıyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Gücü milletten alıyoruz