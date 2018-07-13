ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, farklı tarihlerde yaptığı açıklamalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı üç tazminat davasında toplam 95 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde art arda görülen davalara Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Avukat Cemaloğlu, dava konusu açıklamalarla müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu ifade ederek, manevi tazminata hükmedilmesini istedi.

Çelik ise sözlerin eleştiri mahiyetinde olduğunu savunarak, davaların reddini talep etti.

Hakim Fatih Akkuzu davaların kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a 20 bin, 25 bin ve 50 bin olmak üzere üç davada toplam 95 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Davalar

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 22 Aralık 2017'de TBMM'deki basın açıklaması ve 24 Aralık 2017'de CHP'nin Eskişehir İl Kongresi'ndeki konuşmalarında MAN adasına ilişkin iddialarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asılsız ithamlarda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Kılıçdaroğlu'na, partisinin 6 Şubat 2018'deki TBMM grup toplantısında Erdoğan'dan "diktatör" diye bahsetmesi nedeniyle 250 bin lira, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşma nedeniyle de 150 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştı.

Dava dilekçelerinde, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yer verilerek, bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal edici mahiyette olduğu ifade edilmiş, sözlerin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilemeyeceği kaydedilmişti.

Muhabir: Barış Kılıç,Serdar Açıl