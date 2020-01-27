'Kentsel dönüşüm gerçekleştirmek üzere 5 yılı seferberlik yılı ilan edelim'
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "İktidara açık bir çağrımız var. Gelin aktif fay hatlarında ve hassas deprem bölgelerinde kentsel dönüşüm gerçekleştirmek üzere gelecek 5 yılı seferberlik yılı ilan edelim"dedi.
Ankara
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İktidara açık bir çağrımız var. Gelin aktif fay hatlarında ve hassas deprem bölgelerinde kentsel dönüşüm gerçekleştirmek üzere gelecek 5 yılı seferberlik yılı ilan edelim." dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, toplantı gündeminde, Elazığ ve Malatya'daki depremin, İdlib'de gerçekleşmeyen ateşkesin, Suriye'den Türkiye sınırlarına yönelen göç dalgasının, doğal gaz faturalarının, Türkiye'nin dünyadaki durumunun olduğunu belirtti.
Öztrak, 24 Ocak'ta akşam saatlerinde merkez üssü Elazığ olan, çevre illerde ve yakın çevrede hissedilen 6,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını, depremde 40 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, bin 607 vatandaşın da yaralandığını söyledi.
Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, kayıp yakınlarına ve millete baş sağlığı dileyen Öztrak, yaralananların da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.
Depremin hemen ardından vatandaşların yaralarını sarmak için tüm ülkenin seferber olduğunu aktaran Öztrak, başta sahada canla başla çalışan arama kurtarma ekipleri olmak üzere çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partinin yönetimindeki büyükşehir belediyelerinin kurtarma ve ilk yardım ekiplerini deprem bölgesine hızla gönderdiğini kaydetti.
Her deprem sonrasında yaşanan sahnelerin, Elazığ depreminde de tekrarlanmasının üzücü olduğunu belirten Öztrak, deprem için milletten toplanan vergilerin nereye harcandığının konuşulması gerektiğini vurguladı.
Öztrak, depremin önlenemeyeceğini ancak önlem alınarak depremin hasarının, can kayıplarının en aza indirebileceğini, bunun da siyasetin ve siyasetçinin işi olduğunu söyledi.
"Deprem, siyasi şov konusu yapılmayacak kadar ciddi bir iştir"
Öztrak, dünyanın tüm demokratik ülkelerinde iktidar sahiplerinin böylesi acı zamanlarda eleştiriye, tenkite açık olmak zorunda olduğunu belirtti.
1999'da yaşanan depremlerin ardından geçici bir süre için özel iletişim vergisi getirildiğini, bu verginin daha sonra AK Parti iktidarınca 2004'ün hemen başında sürekli kılındığını hatırlatan Öztrak, verginin kalıcı hale getirildiği 2004 ile 2019 arasında 65 milyar lira toplandığını kaydetti.
Öztrak, deprem vergileriyle can kaybını ve tahribatı önlemek için neler yapıldığını soran vatandaşa iktidarın bunu kızmadan, tehdit etmeden açıklamak zorunda olduğunu dile getirdi.
Meclisin bunu üç ay önce de tartışmak istediğini, geçen ekim ayında, Türkiye'nin depreme hazırlık durumunun araştırılması için TBMM'ye verilen önergenin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini kaydeden Öztrak, "Türkiye'nin depremlere hazırlık durumunu depremden önce tartışmayalım, depremde tartışmayalım, depremden sonra da tartışmayalım peki ne zaman tartışacağız? Millet deprem paralarını sorunca iktidar, 'siyaset yapmayın' diyor. Bunu soranlara da soruşturma açılıyor ama bakıyoruz iktidar deprem enkazında dahi siyasi şovu ihmal etmiyor." diye konuştu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, bugün bakanların basın toplantısında depremde alınan önlemlerle ilgili konuştuğunu anımsatan Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Kurtulmuş hangi sıfatla bakanların basın toplantısına katılıyor, hangi sıfatla konuşuyor? Tam bir parti devleti uygulaması. Dert, algıyı yönetmek. Sağ olsun derdin algıyı yönetmek olduğunu da Elazığ Valisi, açık seçik ifade ediyor. O kadar acı var, insanlar yaşamını kaybetmiş. Sayın Vali, 'Algı çok iyi.' diyor. Algı yönetmek için penguen basını deprem bölgesinde seferber edilmiş. Tabii algı yönetimi dediğimiz zaman AK Parti Genel Başkanını da ihmal edemeyiz.
Deprem bölgelerinde çalışmaların aksamaması için protokolün deprem bölgesine hemen gitmemesi genelde kabul gören bir yaklaşımdır. Orada çalışanlar göçük altındakileri mi kurtaracak, protokolle mi ilgilenecek? Fakat bakıyoruz, Erdoğan çalışmaların sürdüğü alana yanında bir VIP ordusuyla girmiş. Bir de nasılsa denk geliyor, aynı anda göçük altından bir depremzede çıkarılıyor. Erdoğan'ın tam önünden geçiriliyor. O sırada da kameralarla görüntüler alınıp, basına servis ediliyor. Deprem, siyasi şov konusu yapılmayacak kadar ciddi bir iştir."
"Uygun finansman yöntemlerini devreye alalım"
Öztrak, Türkiye'nin neredeyse tamamının deprem riski taşıdığının, bu gerçekle depremler yaşanmadan yüzleşilmesi ve tüm gelişmiş ülkeler gibi tedbir alınması gerektiğinin altını çizdi.
Bina envanterinin, depreme dayanıklılık durumunun bir an önce tespit edilmesi, kentsel dönüşümün rant için değil, depremin etkilerinin en aza indirilmesi için kullanılması gerektiğini vurgulayan Öztrak, başta İstanbul olmak üzere depremler için şimdiden kriz masası oluşturulmasının, deprem için yapılan kriz senaryolarının gözden geçirilmesinin önemine işaret etti. Faik Öztrak, şunları kaydetti:
"Bu konuda bizim iktidara açık bir çağrımız var. Siz iktidar olarak kendinize çılgın projeler arayıp duruyorsunuz. Biz size son derece akıllı bir proje öneriyoruz. Gelin aktif fay hatlarında ve hassas deprem bölgelerinde kentsel dönüşüm gerçekleştirmek üzere gelecek 5 yılı seferberlik yılı olarak ilan edelim. Müteahhitleri rant için değil, hayat için seferber edelim. Ortak aklı kullanarak uygun finansman yöntemlerini devreye alalım. Depreme karşı en son inşaat teknolojilerinden yararlanalım, buna uygun inşaat teknolojilerini biz geliştirelim. Bu projenin adını da 'hayatta kal projesi' koyalım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.