Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırılarında şehit olan 33 asker için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.
Ankara
Saadet Partisinden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, taziye dileklerini iletmek üzere Erdoğan'ı telefonla aradı.
Açıklamada, Saadet Partisi Başkanlık Divanı'nın da İdlib'deki saldırıya ilişkin toplandığı bildirildi.
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