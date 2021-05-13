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Gazze Şeridi’nde Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed El-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri yaralandı. -VTR-
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Politika

Karamollaoğlu'dan, Filistin'de görev yapan TRT World, TRT Arabi ve Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Filistin'de yaşanan zulmü dünyaya duyurmak için canhıraş gayret gösteren TRT World, TRT Arabi ve Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 13.05.2021
Karamollaoğlu'dan, Filistin'de görev yapan TRT World, TRT Arabi ve Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür

Ankara

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail'in fütursuz ve acımasız bir şekilde gerçekleştirmiş olduğu saldırılarda yaralanan muhabir kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan acil şifalar niyaz ediyor, Mescid-i Aksa için toprağa düşen tüm şehitlerimize de bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Uluslararası medyanın iki yüzlü tavrına inat Filistin'de yaşanan zulmü dünyaya duyurmak için canhıraş gayret gösteren TRT World, TRT Arabi ve Anadolu Ajansı muhabirleri Mustafa Fatih Yavuz, Mostafa Alkharouf, Turgut Alp Boyraz, Esat Fırat ve Sami Berhum'a teşekkür ediyorum. Yine Filistin'de yaşanan bu zulmü duyurmak için çabalayan tüm basın mensuplarına da en içten dileklerimle teşekkür etmeyi bir vazife biliyorum."

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