Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.20
Dolar
5.56
BIST 100
93,784.18
Altın
1,291.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar'da halka hitap ediyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, konuşuyor
logo
Politika

'Kandil'in eli kanlı katilleriyle bir araya gelmeyiz'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, "Biz hizmet eriyiz, gece gündüz demeden çalışırız. Kandil'in eli kanlı katilleriyle bir araya gelmeyiz." dedi.

Kemal Karadağ   | 30.03.2019
'Kandil'in eli kanlı katilleriyle bir araya gelmeyiz'

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Etimesgut ilçesinde düzenlenen programda seçim otobüsünden yaptığı konuşmada, kendilerini vatandaşların yalnız bırakmadığını söyledi.

Milletin, ümmetin derdiyle dertli olduklarını ifade eden Özhaseki, bu nedenle gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Seçim çalışmaları kapsamında Ankara'da, Etimesgut'ta neler yapacaklarını anlattıklarını, projelerini kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan Özhaseki, bu alanda tecrübeli olduklarını söyledi.

"Gerek AK Partili gerekse MHP'li kardeşlerimizle kol kola girdik, hizmet etmek için huzurunuza geldik." diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Biz hizmet eriyiz, gece gündüz demeden çalışırız. Biz de sahte senet, dolandırıcılık, sahtekarlık olmaz. Biz Kandil'in eli kanlı katilleriyle bir araya gelmeyiz. Pensilvanya'daki sapığın emrinde değiliz. Bizler bu millete, bayrağa aşığız. Sonuna kadar sizlere hizmet edeceğiz. Zafere az kaldı."

Cumhur İttifakı'nın Etimesgut Belediye Başkan Adayı MHP'li Enver Demirel'le beraber hizmet edeceklerini dile getiren Özhaseki, işlerinin kavga değil hizmet olduğunu vurguladı.

"Allah'a, Kandil'deki katilleri, Pensilvanya'daki sapığı sevindirmesin diye dua ediyorum." ifadesini kullanan Özhaseki, seçimler için destek istedi.

Etimesgut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Demirel de seçimler için destek istedi, vatandaşlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

'Kimin kiminle beraber olduğuna milletimiz bakıyor'

'Kimin kiminle beraber olduğuna milletimiz bakıyor'

Yusuf'un 'Eyvallah'ı en iyi cevap oldu

'Vatandaşın iradesine saygısızlık yapan tutum var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf ile görüştü
'Milletimiz ne karar veriyorsa başımızın üstünde yeri var'

'Milletimiz ne karar veriyorsa başımızın üstünde yeri var'
Yıldırım İstanbul'u iki kez baştan başa yürüdü

Yıldırım İstanbul'u iki kez baştan başa yürüdü