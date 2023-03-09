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İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine karşı Tel Aviv’de “sivil itaatsizlik günü” protesto gösterileri devam ediyor.
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Politika

Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin teklif yasalaştı

TBMM Genel Kurulunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi.

Gazi Nogay, Aykut Yılmaz  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin teklif yasalaştı

TBMM

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