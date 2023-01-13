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Politika

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Sinan Uslu   | 13.01.2023
Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

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