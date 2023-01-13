Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.
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