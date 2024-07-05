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Politika

Kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Kemal Karadağ  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

TBMM
Kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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