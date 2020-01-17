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Politika

Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefonda görüştü.

Zafer Fatih Beyaz   | 17.01.2020
Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ve Berlin Zirvesi'nin ele alındığı, İdlib mutabakatına ve ateşkese uyulmasının önemi üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamada, Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için ilgili taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

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