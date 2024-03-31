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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik Okulu İlkokulu'nda oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor

Mustafa Çalkaya  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu başkentte kullandı.

Bakan Yumaklı, sabah saatlerinde Çankaya'daki Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'ne geldi.

Yumaklı, oyunu "3259" numaralı sandığa attı.

Oy kullanmasının ardından açıklamada bulunan Yumaklı, seçimlerin ülkede demokrasi bayramı olduğunu söyledi.

Yumaklı, milletin her dönem çok yoğun bir katılım oranıyla iradesini sandığa yansıttığına dikkati çekerek, "Bu seçimde de öyle olacağını umuyorum. Bütün vatandaşlarımızın huzur içinde bir seçim geçireceğini düşünüyorum. İnşallah yine yüksek bir katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır. Seçimde görev yapanlara kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sonuçların ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

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