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Politika

İzmirli miniklerden TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

TBMM Başkanı Şentop, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla İzmir'den gelen ana sınıfı öğrencilerini kabul etti.

Sinan Uslu   | 12.03.2020
İzmirli miniklerden TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Meclis'e gelen anasınıfı öğrencilerini makamında kabul etti.

İzmir Gaziemir'den Ankara'ya gelen Özel Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileri, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti.

Türk bayrağı baskılı tişört giyen 11 anasınıfı öğrencisi, ziyarette İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

TBMM Başkanı Şentop, tebrik ettiği miniklere hediye verdi.

Bu arada TBMM Başkanı Şentop, ziyaret öncesinde miniklere yeni tip koronavirüse (kovid-19) ilişkin tavsiyelerde bulundu ve öğrencilerin ellerine sıvı dezenfektan sıktı.


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