İYİ Parti'li Türkkan: Teklifin Meclisten geçmemesi için çalışmaya devam edeceğiz
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, barolara ilişkin kanun teklifinin Meclisten geçmemesi için sonuna kadar direnmeye devam edeceklerini söyledi.
TBMM
Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "akraba, eş, dost, kayırmacılığı" anlamına gelen nepotizmin ciddi anlamda mücadele edilmesi gereken bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade etti.
Bin yıllık devlet geleneğinin yerini bugün AK Parti'nin biat kültürüne dayalı, parti devleti tarzındaki yönetim şeklinin aldığını iddia eden Türkkan, "Ülkemizde iktidarın kronik bir sorun haline getirdiği nepotizm gerçeğinin ortaya çıkarılması ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına verdik." diye konuştu.
"Haysiyet cellatlarının bir an önce gözaltına alınması güzel bir haber"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğuyla ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin soru üzerine Türkkan, Albayrak'ın, çocuğunun doğumunu müjdeleyen sosyal medya mesajını kendisinin de okuduğunu ve mutlu olduğunu belirtti. Türkkan, "Pırıl pırıl bir bebeğin dünyaya gelmesi güzel ifadelerle kutlanır, başka hiçbir şey yapılmaz. Baktık ki birtakım haysiyet cellatları, doğan bu sabinin ardından utanmadan, sıkılmadan, insanlık onurundan, haysiyetinden uzak ifadeler kullanmışlar. Bunu da başta genel başkanımız olmak üzere hepimiz lanetledik, kınadık. Bu haysiyet cellatlarının bir an önce gözaltına alınmasını talep etmiştik, hepsi de gözaltına alınmış. Bu güzel bir haber." diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in torununa hakaret eden, onun nesebiyle ilgili iftira atanlarla ilgili aynı duyarlılığın gösterilmesini de isteyen Türkkan, "Şimdi geç mi oldu? Hayır. Bence bir yerden başlamak lazım." diye konuştu.
Barolara ilişkin kanun teklifi
Lütfü Türkkan, barolara ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde İYİ Parti'nin tavrının nasıl olacağının sorulması üzerine de bu yasanın ülkenin üniter yapısına aykırı olduğunu öne sürdü.
Baroların kamu kurumu niteliğinde olduğunu söyleyen Türkkan, beğenilmeyen kamu kurumunun yerine ikame edilebilecek başka bir kamu kurumunun kurulamayacağını ifade etti. Türkkan, "Bu kanun teklifinin Meclisten geçmemesi için sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz. Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, barolarla görüşmelere devam ediyoruz. Bu kanun teklifinin Meclisten geçmemesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.