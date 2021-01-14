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Politika

İYİ Parti'den Özdağ'ın partiden ihracının iptali kararına tepki: Bize göre bir usul eksikliği yok

İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz, İstanbul Milletvekili Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç kararının iptaline ilişkin, "İddia edilen usul eksikliği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bize göre bir usul eksikliği yok." dedi.

Esin Işık   | 14.01.2021
İYİ Parti'den Özdağ'ın partiden ihracının iptali kararına tepki: Bize göre bir usul eksikliği yok Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracının iptali kararı hakkında AA muhabirine açıklama yaptı.

İptalin, "usul eksikliği" nedeniyle olduğu yönündeki iddiaları anımsatan Poyraz, "İddia edilen usul eksikliği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bize göre bir usul eksikliği yok." ifadesini kullandı.

Poyraz, "İhraç sürecinin Genel Başkan ya da Genel İdare Kurulu (GİK) değil, Genel Sekreterlik tarafından başlatıldığı" yönünde usul problemi olduğu söylemlerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Öyle bir şey yok. Çünkü il başkanları Genel Başkanlık makamına dilekçe verdiler. Ancak bu dilekçeler gelen evrak kaydına girer. Bu da Genel Sekreterliğe bağlı olduğu için biz alıp, Genel Başkan'a veriyoruz. Dolayısıyla bu bizim tarafımızdan yapılan bir sevk işlemi olmadığı için bu iddia yok hükmünde, böyle bir iddia olamaz."

"Hangi usulde hata var?"

Mahkemenin gerekçeli kararını beklediklerini belirten Poyraz, şu değerlendirmede bulundu:

"Giderilebilecek bir usul kararıysa giderilebilir. Çünkü esas duruyor. Süreç tekrar başlayabilir ya da başlamayabilir. Buna yetkili kurullar karar verecek. Ama mahkemenin 'siz falanca milletvekilini haksız yere ihraç ettiniz' deme yetkisi yok. 'Milletvekilinin savunmasını almadınız' diyebilir. Aldık. 'Tebligat yapmadınız' diyebilir. Yaptık. 'Beş gün süre vermeniz gerekirken iki gün süre verdiniz' diyebilir? Hayır, yeterli süre verildi. 'Genel Başkan değil, Eğitim Politikaları Başkanı sevk etti' diyebilir. Hayır Genel Başkan sevk etti. Milletvekiliyle ilgili kararı, Müşterek Disiplin Kurulu vermesi gerekiyordu ama Merkez Disiplin Kurulu verdi' diyebilir. Hayır Müşterek Disiplin Kurulu verdi. Bize göre, partideki tüzüğe aykırı hiçbir eylem yok. Her şey tüzüğe uygun, oralarda bir eksiklik olduğunu düşünmüyoruz. Ama mahkeme diyor ki 'Bu adamı usulde hata yaparak ihraç ettiniz.' Hangi usulde hata var? 'Ben bir hafta sonra açıklayacağım.' diyor. Biz de bekliyoruz."

Gerekçeli karardan sonra yetkili kurulların konuyu değerlendirerek karar vereceğini yineleyen Poyraz, "Sayın Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesinin, Müşterek Disiplin Kurulunun böyle bir karar vermesinin gerekçesi olan eylemleri duruyor. Hiçbir mahkemenin İYİ Parti'ye 'bu eylemlerden dolayı ihraç edemezsin' diye bir karar verme yetkisi yok." dedi.

Özdağ, 16 Kasım'da ihraç edilmişti

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan İstanbul Milletvekili Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında ​​​​​​​Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili iddiaları dile getirmesinin ardından Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Disiplin Kurulunun 16 Kasım 2020'de aldığı kararla parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilen Özdağ, bu kararın iptali için dava açmıştı.

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