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Politika

İYİ Partiden 'Libya tezkeresi'ne ilişkin açıklama: Gerekçeden sonra tavrımızı belirleyeceğiz

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Erozan, Libya tezkeresinin önce gerekçesini okumaları gerektiğini belirterek "Bir değerlendirme yapacağız ve ona göre tavrımızı belirleyeceğiz." dedi.

Esin Işık,Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 30.12.2019
İYİ Partiden 'Libya tezkeresi'ne ilişkin açıklama: Gerekçeden sonra tavrımızı belirleyeceğiz

Ankara

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Bilgilendirme dolayısıyla Çavuşoğlu'na teşekkür eden Erozan, şunları kaydetti:

"Bizim kendisine bildiklerimizden ötesinde birtakım sorularımız oldu, onları da cevaplandırdı. Biz demokrasiyi içselleştirmiş bir parti olarak kendi süreçlerimiz sathında önümüzdeki dönemde bu tezkere TBMM'ye geldiğinde alacağımız kararı belirleyeceğiz. Nedir bu süreç? Biraz sonra Başkanlık Divanı toplantımız olacak."

Erozan, 2 Ocak'ta gruptaki milletvekillerini bilgilendireceklerini, bu süreçlerle ilgili nihai kararlarını o tarihte belirleyeceklerini vurgulayarak "Biz bugün kendisine (Çavuşoğlu) 'evet', 'hayır' veya 'belki' demedik." diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını cevapladı

Gazetecilerin "Tezkerenin içeriğine yönelik veya Türkiye'nin Libya tezkeresiyle neyi amaçladığını ifade edecek bir cümle aldınız mı?" sorusuna Erozan, şu yanıtı verdi:

"Bunu alabilmemiz için ilk önce tezkerenin gerekçesini okumamız lazım, o henüz ortada yok. Zaten Meclis'e de verilmiş durumda değil, bizim bildiğimiz. Dolayısıyla o gerekçe belirlendikten sonra onun ne kadar haklı olduğu konusunda mutlaka bir değerlendirme yapacağız ve ona göre tavrımızı belirleyeceğiz."

"Mehmetçik sıcak çatışmaya girecek mi?" sorusuna Erozan, "O konuda bir açıklık getirmedi Sayın Bakan. Biz davetin içeriğini de bilmiyoruz. 'Ne gibi bir ihtiyaçla bu davet yapıldı?', 'Bizden ne bekleniyor?' konusunda henüz yeterince bilgi sahibi değiliz." karşılığını verdi.

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