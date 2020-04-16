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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
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Politika

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Evde kalmak en önemli izolasyon vazifesidir

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, "Evde kalmak, hassasiyet göstermemiz gereken en önemli izolasyon vazifesidir." dedi.

Buket Güven   | 16.04.2020
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Evde kalmak en önemli izolasyon vazifesidir Fotoğraf: Metin Aktaş / AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partinin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayımlanan basın toplantısında Yavuz Ağıralioğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde İYİ Parti'nin topyekun seferberlik oluşturulması gerektiği görüşünü benimsediğini söyledi.

Ağıralioğlu, bu süreçte devlet-millet, iktidar-muhalefet beraberliğinin sağlanması ve devletin tüm kurumlarıyla milletin bütün ihtiyaçlarını çözebilmek için çalışmasının önemine değindi.

"Bu hassas sürecin ciddiyetine uygun davranmalıyız"

Yavuz Ağıralioğlu, vatandaşın salgınla mücadele sürecinde ciddi ve hassas davranması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Evde kalmak, hassasiyet göstermemiz gereken en önemli izolasyon vazifesidir. Evimizde kalamazsak, evde sevdiklerimize bakmaktan yorulur da kendimizi dışarıya atarsak, yarın yoğun bakım ünitelerinde tavanlara bakmak zorunda kalacağız. Bu hassas süreçte bu işin ciddiyetine uygun davranmak zorundayız."

Ekonomi yönetiminin devletin güven mekanizması içerisinde itibar bulmasının yolunun ciddi kurullarla çalışmak olduğunu savunan Ağıralioğlu, "Ekonomik ve Sosyal Konsey gibi, Devlet Planlama Teşkilatı gibi 1 yıllık, 5 yıllık, 20 yıllık planlamalar yapacak, bu planları yaparken de parti taassubunun çok ötesinde memleketin, milletin ihtiyaçlarını görebilecek planlamalara ve etkin bir devlet tasarrufu ve bu süreçten sonra ayağa kalkmamızın bütün detaylarını planlayabilecek bir seferberliği oluşturacak kurulların oluşturulmasının elzem olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Devletin attığı makul adımları desteklediklerini belirten Yavuz Ağıralioğlu, bu süreçte işçilere verilen 1172 liranın da artırılmasını istedi.

"Devlet bütün imkanlarıyla üretimi ayağa kaldırmalı"

Ağıralioğlu, dünyanın değişen şartları dikkate alınarak yeni bir planlamaya da ihtiyaç olduğunu, bu kapsamda tarımın desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Maskelerin ücretsiz dağıtılmasının önemli olduğuna değinen Yavuz Ağıralioğlu, yoğunluk dikkate alınarak aslında yapılması gerekenin maskelerin eczanelerde makul ve sabit fiyattan satılması olduğu görüşünü dile getirdi.

"Borel ücretsiz dağıtılsın"

Ağıralioglu, Eti Maden tarafından hazırlanan borel dezenfektanlarının halka ücretsiz dağıtılmasını talep etti.

Şeffaflığın bu süreçte çok önemli olduğunun altını çizen Yavuz Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığımızın sürecin başından itibaren ölenler, hastalarımız, tetkikler, test sayısı, bunların oluşturduğu grafikler üzerinden devlet ve millet arasındaki korelasyonu, sağladığı itibarı herkes görmek zorundadır. Bu süreçte şeffaflığın, devlete itibar olarak döndüğünü herkes görmek zorundadır."

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