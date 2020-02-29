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Politika

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Devletimizin varlığına kastedenler karşısında Türk milletini bulacak

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, devletin varlığına kastedenlerin karşısında Türk milletini bulacağını vurgulayarak, "Bölgemizde Türk devletinin başına örülmek istenen ne kadar çorap varsa bunların karşısına dikilecek dirayetimiz vardır." dedi.

Esin Işık   | 29.02.2020
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Devletimizin varlığına kastedenler karşısında Türk milletini bulacak

Ankara

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İstanbul'da yaptığı konuşmayı eleştirerek, "36 şehidimiz var, 83 milyon yaralıyız. Şehitler ölmez ama devletin dili ölmüştür. Devletin vazifesi şehitler tepesini doldurmak değildir, yaşatma iradesiyle görünebilmektir." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin Suriye politikası eleştirilerine yönelik sözlerinin anımsatılması üzerine Ağıralioğlu, bugün siyaset konuşmama kararı aldıklarını belirtti.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Türk devleti bu topraklardaki varlığını hasbelkader bir iradeye bağlamamıştır. Devletimizin varlığına kasteden herkes, arkasında kim olursa olsun, tarafı kim olursa olsun karşısında Türk milletini, Türk devletini, Türk ordusunu bulacaktır. Bölgemizde Türk milletinin, Türk devletinin başına örülmek istenen ne kadar çorap varsa bunların karşısına dikilecek dirayetimiz vardır. Ne bir oldubittiye getirilecek PKK devletine ne Türk devletinin bağrına saplanacak bir hançere asla müsade edemeyiz."


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