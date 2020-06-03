İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'dan 'sosyal medya' açıklaması
İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, "Sosyal medya toplumun görüşlerini dile getirdiği tek alan olarak kaldı. Bu alanı kontrol altına almak için yapılan her türlü girişim 'Türkiye'yi demokrasi liginden biraz daha uzaklaştırmak' demektir." dedi.
TBMM
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, demokrasinin önemi ve Türkiye'deki durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Düşüncesini dile getiren muhalif gazetecilerin cezalandırıldığını öne süren Türkkan, uluslararası kuruluşların Türkiye'deki demokrasinin durumuna ilişkin raporlarından örnekler sundu.
Londra’daki bir araştırma kuruluşunun rapor ve analizlerine de yer veren Türkkan, "Bu kuruluş, 2006 yılından bu yana ülkelerin demokrasi puanlarını rapor halinde yayınlıyor. Yıllara göre Türkiye'nin performansına bakıldığında, 2006 yılında 5,7 puan ile dünya ortalamasının üstünde ve 88. sırada yer alan Türkiye 2013 yılına kadar stabil bir performans sergiliyor. 2013 yılından 2019 yılına kadar ise demokrasi endeks puanı her yıl düşen Türkiye, demokratik ülkeler listesinde 167 ülke arasında 110. sıraya geriliyor. Bu durum da net olarak gösteriyor ki AK Parti'nin 'Partili Cumhurbaşkanı' ısrarı ve getirilen bu ucube sistem Türkiye'yi üçüncü dünya ülkelerinin arasına soktu." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Gazeteciler Sendikasının verilerine göre şu anda Türkiye'de 86 gazetecinin cezaevinde olduğunu dile getiren Türkkan, "Bu mu demokrasi? Bakın, basına mayıs ayında İYİ Parti cezası verildi. RTÜK, Sayın Meral Akşener’in yayın konuğu olduğu Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın kullandığı bazı ifadeler nedeni ile Habertürk'e üst sınırdan idari para cezası kesti. Bu cezanın ardından İYİ Parti’nin 19 Mayıs reklam filmi yayınlanmadı. Bu ülkede demokrasi olduğundan bahsedenlerin, 18 yıllık AK Parti iktidarı ile demokrasinin ve özgürlüklerinin kazanıldığını söyleyenlerin bu değerlendirmeleri de dikkate almalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.
Türkkan, bir gazetecinin sosyal medyanın denetim altına alınmasına yönelik yasal hazırlıkların olduğu yönündeki iddiaları sorması üzerine şunları söyledi:
"Toplumun kısmen nefes aldığı, görüşlerini dile getirdiği tek alan kaldı, o da sosyal medyadır. Bu alanı kontrol altına almak için yapılan her türlü girişim 'Türkiye'yi demokrasi liginden biraz daha uzaklaştırmak' demektir. Böyle bir yasa çıkarmak Türkiye'yi karanlıklara ve girdaba sürüklemektir. Bunu kabul etmiyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.