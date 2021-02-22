Euro
8.49
Dolar
7.01
BIST 100
1,564.09
Altın
1,797.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan: Siyaseten eleştirmek adına bir kadının namusuna dil uzatmak kabul edilemez

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki göstererek, "Siyaseten eleştirmek adına, bir kadının namusuna dil uzatmak kabul edilemez bir durumdur. Kınıyorum" dedi.

Ertuğrul Subaşı   | 22.02.2021
İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan: Siyaseten eleştirmek adına bir kadının namusuna dil uzatmak kabul edilemez

TBMM

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik paylaşımı kınadı.

Türkkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir meczubun AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile alakalı yazdığı twiti okudum. Siyaseten eleştirmek adına, bir kadının namusuna dil uzatmak kabul edilemez bir durumdur. Kınıyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u yenen taksi şoförü Baran: İnsanın öleceğini düşünüp eşiyle vedalaşması çok zor geliyor
'Akciğer tomografisini görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü'
Kovid-19 geçiren çocukların en büyük özlemi özgürce dışarı çıkabilmek
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Kovid-19 salgını 2022'nin başlarında sona erer
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Benzer haberler

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam: HDP'nin bu çirkin örtbas etme tarzını ve tavrını kınıyoruz

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam: HDP'nin bu çirkin örtbas etme tarzını ve tavrını kınıyoruz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan: Siyaseten eleştirmek adına bir kadının namusuna dil uzatmak kabul edilemez

AK Partili Zengin: Biz AK Parti ve MHP olarak nerede durduğumuzu çok net ifade ediyoruz