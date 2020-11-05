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Politika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan: ABD'deki seçimlerde bizim için kimin kazandığının bir önemi yok

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ABD'deki başkanlık seçimlerine ilişkin, "Bizim için kimin kazandığının bir önemi yok. Her ikisi de Türkiye hakkında verilen kararı farklı uygulamayacak." dedi.

Adem Balta   | 05.11.2020
İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan: ABD'deki seçimlerde bizim için kimin kazandığının bir önemi yok

TBMM

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İzmir'de meydana gelen depremin ardından AFAD ile İzmir, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere birçok kurumun büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğini anlattı. 

Depremde 114 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Türkkan, bunun da bütün Türkiye'nin canını yaktığını belirtti.

Kendisinin de Marmara Depremi'ni yaşadığını, depremin ne demek olduğunu çok iyi bildiğini dile getiren Türkkan, yaşanan acılardan dolayı Kocaelililer'in kendi aralarında deprem olayını konuşmadığını söyledi.

Türkkan, Türkiye'nin hamasete varmadan, birilerini suçlamadan ve siyasete alet etmeden deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini ifade etti.

ABD başkanlık seçimi

ABD'deki başkanlık seçimine değinen Türkkan, "Bizim için kimin kazandığının bir önemi yok. Her ikisi de Türkiye hakkında verilen kararı farklı uygulamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Joe Biden'ın büyük ihtimalle ABD Başkanı olacağını belirten Türkkan, Türkiye'nin bu dönemde dış politikada başını ağrıtacak yeni bir yönetimle karşı karşıya olduğunu söyledi.

ABD'nin dış politikasının Türkiye'nin çıkarlarıyla çelişmeye başladığını belirten Türkkan, "ABD'nin, Yunanistan ile Batı Trakya'da ülkemizi ve soydaşlarımızı hedef alan ortak bir tatbikat yaptığını ununtmadık. Güneyimizde PKK tarafından kurulan sözde otonom devlet için ABD'nin attığı imzaları da unutmadık. Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımıza yönelik tehditlerini de unutmadık. AK Parti, Biden'a kutlama mesajlarını gönderirken umarım bu gerçekleri unutmaz." diye konuştu.

Türkkan, dış politikada ilişkilerin şahıslar üzerinden değil, ilkeler üzerinden yürümesi gerektiğini vurguladı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Türkkan, vergi yapılandırmasına ilişkin yasal düzenlemenin başarılı olmayacağını iddia etti.

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