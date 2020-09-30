İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu: TBMM’nin gündemi vatandaşın gündemiyle aynı olmalı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, "Mecliste hem iktidar hem muhalefet partilerinin katkıları ile üzerinde tartışarak kanun çıkarılması gerekmektedir. TBMM'nin gündemi vatandaşın gündemi ile aynı olmalıdır." dedi.
TBMM
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, yarın başlayacak TBMM'nin 27. Dönem 4. Yasama Yılı'ndan beklentilerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Milletin yasa yapma yetkisini yüce Meclise verdiğini kaydeden Dervişoğlu, Mecliste hem iktidar hem muhalefet partilerinin katkılarıyla ve üzerinde tartışılarak kanun çıkarılması gerektiğini söyledi.
Kanun teklifleri üzerinde ne kadar tartışılır ve ne kadar fikir alışverişinde bulunulursa o kadar kapsayıcı olacağını belirten Dervişoğlu, "Kanun teklifleri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını öncelemelidir. TBMM'nin gündemi vatandaşın gündemi ile aynı olmalıdır." diye konuştu.
"Tali komisyonlarda görüşülmedi"
TBMM’ye verilen tüm kanun tekliflerinin, daha kapsamlı, detaylı ve müzakereye açık bir şekilde ele alınması gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, yasama çalışmaları kapsamında sivil toplum kesimlerinin de görüşünün alınmasını istedi.
Dervişoğlu, "Türkiye'nin mevcut şartlarının da göz önünde bulundurulmasıyla kanun tekliflerinin komisyon görüşmelerinde müzakereye yeterince imkan sağlanmaması, uzmanlardan ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden yeterince bilgi alınmaması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en önemli iddialarından biri olan 'güçlü milletvekili' ve 'kanun yapımının temel taşı olan TBMM' algısının çöktüğünün ve hatta hiç işletilmediğinin bir örneğidir. Bu örnek sistemdeki yapısal tıkanmanın da bir tezahürüdür." görüşünü savundu.
TBMM’ye sunulan kanun tekliflerinin, tali komisyonlarda görüşülmeden sadece esas komisyonda ele alınmasının, 150 yıllık parlamento geçmişi olan Meclisin yasama kalitesini sorgulattığını öne süren Dervişoğlu, "3. Yasama Yılı’nda komisyonlara havale edilen kanun tekliflerinden tali komisyonlara da havale edilmiş olan tekliflerin hiçbiri, tali komisyonlarda görüşülmemiştir. İYİ Parti Grubu olarak komisyonlarda kanun teklifi görüşmelerinin daha etkin ve katılımcı bir şekilde yapılmasının kanunun kalitesini arttıracağını düşünmekteyiz." dedi.
"Torba kanun hazırlama tekniğinden vazgeçilsin"
Dervişoğlu, yeni yasama yılında torba kanun görüşme usulünün terk edilerek, Genel Kurulda kanun tekliflerinin daha çok müzakere edilerek ve muhalefetin de sesine kulak verilerek görüşülmesini istedi.
İYİ Parti TBMM Grubu olarak 3. Yasama Yılı'nda partisinin milletvekillerince bin 372 soru önergesi verdiklerini, bunlardan 828'inin cevaplandığını, 544'ünün ise cevapsız kaldığını dile getiren Dervişoğlu, bakanlıklar ve ilgili birimlerden, milletvekillerinin sorularını cevapsız bırakmamalarını istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.