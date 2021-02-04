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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve eşi Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Barış Gündoğan   | 04.02.2021
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'nu Ankara'daki evlerinde ziyaret etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, iki Genel Başkanın, gündemdeki konularla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

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