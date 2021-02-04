İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve eşi Davutoğlu'nu ziyaret etti.
Ankara
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'nu Ankara'daki evlerinde ziyaret etti.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, iki Genel Başkanın, gündemdeki konularla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.