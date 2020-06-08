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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: YKS takvimi için hukuk mücadelesi başlattık

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, YKS tarihine ilişkin, "Hiçbir siyasi amaç gözetmeden, sınav takviminin gençlerin planlarına uygun hale getirilmesi için hukuk mücadelesi başlattık. Bu hafta karar verilmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan Yıldırım   | 08.06.2020
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: YKS takvimi için hukuk mücadelesi başlattık Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamada, iktidarın gençlere karşı görevlerini yerine getirmediği eleştirisinde bulunarak, 18 yılda eğitim sisteminin "yapboza döndüğü"nü iddia etti. 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin, önce ileri bir tarihe alındığını, daha sonra ani bir kararla öne çekildiğini belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Yanlışı düzeltebilmek için, geri dönüşü olmayan zararların oluşmasını engellemek için, hiçbir siyasi amaç gözetmeden, sınav takviminin gençlerin planlarına uygun hale getirilmesi için bir hukuk mücadelesi başlattık. Bu hafta bir karar verilmesini bekliyoruz. Sağduyusunu ve vicdanını kaybetmemiş Türk yargı mensuplarının, bu yanlışı durduracağını umuyoruz. Bu vesileyle iktidarı bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Gelin, çok geç olmadan bu yanlıştan dönün. Gençlerimizin geleceğini tehlikeye atmayın."


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