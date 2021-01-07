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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerini ziyaretinde konuşuyor.
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener yeni yılda esnaf ziyaretlerine Ankara'nın ilçelerinden başladı

Beypazarı ve Nallıhan ilçelerindeki esnafı ziyaret eden Akşener, esnafın sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında bir vatandaş, Akşener için yazdığı şiiri okudu.

Esin Işık   | 07.01.2021
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener yeni yılda esnaf ziyaretlerine Ankara'nın ilçelerinden başladı Fotoğraf: Evrim Aydın / AA

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni yılda esnaf ziyaretlerine başkentten başladı.

Beypazarı ve Nallıhan ilçelerindeki esnafı ziyaret eden Akşener, esnafın sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında bir vatandaş, Akşener için yazdığı şiiri okudu.

Esnafla fotoğraf çektiren Akşener'e, yöresel hediyeler takdim edildi.

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