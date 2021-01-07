İYİ Parti Genel Başkanı Akşener yeni yılda esnaf ziyaretlerine Ankara'nın ilçelerinden başladı
Beypazarı ve Nallıhan ilçelerindeki esnafı ziyaret eden Akşener, esnafın sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında bir vatandaş, Akşener için yazdığı şiiri okudu.
Ankara
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni yılda esnaf ziyaretlerine başkentten başladı.
Beypazarı ve Nallıhan ilçelerindeki esnafı ziyaret eden Akşener, esnafın sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında bir vatandaş, Akşener için yazdığı şiiri okudu.
Esnafla fotoğraf çektiren Akşener'e, yöresel hediyeler takdim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.