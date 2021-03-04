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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Siz Meral Akşener'den PKK'ya yandaş beklerseniz zaten ben bu işi bırakıp gideyim

Akşener, "Bak ben 28 Şubat'ın Meral Akşener'iyim. Allah'tan başka kimseden korkmadım. Benim partim ve benden de bu ülkeye zararlı bırak kelimeyi, harf çıkmaz." ifadesini kullandı.

Elif Özlem Çelikler,Selçuk Kızıldağ,Emrah Yaşar   | 04.03.2021
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Siz Meral Akşener'den PKK'ya yandaş beklerseniz zaten ben bu işi bırakıp gideyim Fotoğraf: Selçuk Kızıldağ / AA

Eskişehir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Siz Meral Akşener'den, PKK'ya yandaş, terör iltisaklıları ile yan yana gidiş beklerseniz, zaten ben bu işi bırakıp gideyim." dedi.

Partililerle Alpu ilçesindeki bir kasabı ziyaret eden Akşener'e, esnaf, HDP'nin kapatılması tartışmalarını nasıl değerlendirdiğini sordu.

Esnafın, "Mehmetçiklerimizin çektiği çileyi gözünüzün önüne getirin lütfen. Siyasi parti kapatmak doğru bir şey değil ama kapanması gerekiyorsa kapanması gerekiyor" sözleri üzerine, Akşener, şunları kaydetti:

"Benim şu anda Türkiye'de problemli gördüğüm alan şu, hiç kimsenin PKK ile ilgili olarak, PKK ile iltisaklı herhangi kişi, kurum ya da organizasyonla alakalı olarak bu ülkede hiç kimsenin toz zerresi kadar, iltisaklılar haricinde, Türk'ünün de Kürt'ünün de kafasında tereddüt olmadığına inanıyorum, birincisi bu. İkincisi, burada yanlış olan şu, sizin bu soruyu bana soruyor olmanıza sebep olan yanlış şu, siz Meral Akşener'den, PKK'ya yandaş, terör iltisaklıları ile yan yana gidiş beklerseniz, zaten ben bu işi bırakıp gideyim."

Geçmişte İçişleri Bakanlığı yaptığını anımsatan Akşener, "Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı yaptığım süre içerisinde, kısa bir süreydi ama ilginç bir dönemdi, benimle ilgili kardeşim ne ekonomik, ne bu terör mücadelesine yönelik, ne hırsızlık, ne yolsuzluk, ne israfa dair şu kadarcık bir şaibe çıkmadı. Ama bugün benim, HDP'nin kapatılıp kapatılmaması konusunda da 'niye kapatıyorsunuz, niye kapatmıyorsunuz' diye bir cümlem de yok." diye konuştu.

Akşener, esnaf ziyaretlerinin amacını anlatarak, "Bak ben 28 Şubat'ın Meral Akşener'iyim. Allah'tan başka kimseden korkmadım. Benim partim ve benden de bu ülkeye zararlı bırak kelimeyi, harf çıkmaz." ifadesini kullandı.

Esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener, vatandaşlarla da sohbet etti.

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