İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Sayın Miçotakis, siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir devlettir
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin Sayın Başbakan, siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir devlettir. Haddinizi bilin." dedi.
TBMM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBBM grup toplantısında konuştu.
Akşener, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin, Sayın Başbakan, siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir devlettir. Haddinizi bilin." dedi.
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