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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBBM grup toplantısında konuşuyor
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Sayın Miçotakis, siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir devlettir

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin Sayın Başbakan, siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir devlettir. Haddinizi bilin." dedi.

Sinan Uslu   | 09.02.2021
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Sayın Miçotakis, siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir devlettir

TBMM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBBM grup toplantısında konuştu.

Akşener, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin, Sayın Başbakan, siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir devlettir. Haddinizi bilin." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Sayın Miçotakis, siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir devlettir