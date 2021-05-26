İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin 'parlamenter sistem' çalışmasını açıkladı
TBMM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve hazırladıkları "iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem"in ilkelerini paylaştı.
Bu sistemin sosyal hayattan ekonomiye, adaletten diplomasiye, doğadan demokrasiye hemen her alanda ülkenin karşılaştığı sorunların çözümünün anahtarı olduğunu ileri süren Akşener, "Adaleti, vicdanı, liyakati, ortak aklı, Türk devlet geleneğine yakışanı gösteren, milletten yana olanı tarif eden, devletle milleti yeniden buluşturan bir sistem tasarımı, bir ilkesel çerçevedir." dedi.
"Cumhurbaşkanı, yalnızca bir dönem görev yapabilecek"
Bu sistemdeki birinci ilkelerinin tarafsız cumhurbaşkanı ilkesi olduğunu belirten Akşener, "Bu sistemde devletin Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından yönetileceğini, Cumhurbaşkanının, hiçbir partiyle bağlantısı olmayacağını dile getirdi. Akşener, cumhurbaşkanının bir dönem görev yapmasını ve görev süresinin 6 yıl olmasını öngördüklerini kaydetti.
Çalışmalarına göre Meclis dışından bakan atanamayacağını aktaran Akşener, "Bakanlar, Başbakan tarafından milletvekilleri arasından seçilecek ve tek kişiye karşı değil hem kurul olarak birlikte hem de her bir bakan ayrı ayrı olmak üzere milletin seçtiği meclise karşı sorumlu olacak." diye konuştu.
Kuvvetler ayrılığı ilkesini güçlü bir şekilde sağlayacaklarını vurgulayan Akşener, "Anayasa Mahkemesinin üyeleri, Hakimler Savcılar Kurulu, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu, YÖK'ün yerine kurulacak olan Türkiye Yükseköğretim Kurumu ve RTÜK üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından nitelikli çoğunluk ile seçilmesinin sağlanacağını belirtti.
Merkez Bankasını müdahalelere kapatacaklarını belirten Akşener, "Politika araçlarını ve tüm enstrümanlarını bağımsız olarak kullanabilecek. Merkez Bankası Başkanı Bakanlar Kurulu tarafından 5 yıllığına atanacak." diye konuştu.
Meral Akşener, düzenleyici ve denetleyici kurumların idari ve mali özerkliğe sahip olacağını, en az yüzde 25 oranında kadın üyelerden oluşacağını kaydetti. Getirecekleri sistemde TBMM'nin bütçenin kabulü ve denetiminde daha etkin olacağına işaret eden Akşener, Sayıştay'ın denetim yetkilerini de artıracaklarını söyledi.
Seçim barajının yüzde 5'e indirileceğini ifade eden Akşener, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yapısı ve işleyişi ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılacağını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.