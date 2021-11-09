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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Lütfü Bey'in hatasını mazur görecek değiliz

Akşener, İYİ Parti'li Türkkan'ın, Bingöl'de bir şehit yakınına yönelik kullandığı ifadelere ilişkin, "Lütfü Bey, bir hata yaptı. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz." dedi.

Adem Balta   | 09.11.2021
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Lütfü Bey'in hatasını mazur görecek değiliz Fotoğraf: Mehmet Kaman - Anadolu Ajansı

TBMM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de bir şehit yakınına yönelik kullandığı ifadelere ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Evet, Lütfü Bey, bir hata yaptı. Karşısındaki, Genel Başkanı'na hem de kadın olan Genel Başkanı'na ağza alınmayacak küfürleri, hakaretleri etmiş. Ahlaksız bir adam da olsa koruma içgüdülerine, sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef olamadı ve hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz."

Türkkan'ın gereğini yaparak, grup başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini hatırlatan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hatalarımızdan aldığımız derslerle her geçen gün büyüyoruz. Lütfü Bey, bir hata yaptı sorumluluğunu aldı. Bundan sonrası bu özrün karşılığı nedir? Onu anlamaktır. O özrün karşılığının bundan sonraki faslı da hukuktur."

Bu arada İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa eden Lütfü Türkkan, toplantıya katılmadı.

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