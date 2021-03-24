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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi’nde konuşuyor.
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam ile bir araya geldi.

Esin Işık   | 24.03.2021
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam ile görüştü Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

İYİ Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Gündemdeki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmeye, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın ile Genel Sekreter Uğur Poyraz da katıldı.

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