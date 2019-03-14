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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Çözümlerin arandığı bir seçim olmasını istiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Biz bu seçimlerin yerel seçimler şeklinde gitmesini istiyoruz. Bu seçimlerde seçmenin oy vereceği ilçenin, şehrin sorunlarının dinlendiği, çözümlerin arandığı bir seçim olmasını istiyoruz." dedi.

Ahmet Bayram   | 14.03.2019
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Çözümlerin arandığı bir seçim olmasını istiyoruz

Manisa

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerin beka üzerinden tartışılmasına tepki göstererek, "Biz bu seçimlerin yerel seçimler şeklinde gitmesini istiyoruz. Bu seçimlerde seçmenin oy vereceği ilçenin, şehrin sorunlarının dinlendiği, çözümlerin arandığı bir seçim olmasını istiyoruz." dedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesini ziyaret eden Akşener, ilçe girişinde partililerce mehteran takımı ve davul zurna eşliğinde karşılandı.

Orta Park mevkisinde seçim otobüsünden partililere hitap eden Akşener, 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı oluşturan partilere oy verenlerin "terörist" olarak adlandırıldığını savundu, ancak Millet İttifakı olarak, oy versin vermesin kimseyi ötekileştirmeyeceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinin "beka seçimi" olarak adlandırmasına anlam veremediğini belirten Akşener, şunlar kaydetti:

"Şimdi kendi bekaları için, koltuklarının bekası için birbirlerine hakaretler ettiler, kalkıp seçmenlerden özür dilemediler. Daha sonra bu aziz millet yemedi bunu. Şimdi bunu konsolide etmek için bekayı uydurdular. Ama ortada beka sorunu yokmuş. 5 harfliler sorunu varmış. Biri Meral, biri Kemal, biri Temel. Biz bu seçimlerin yerel seçimler şeklinde gitmesini istiyoruz. Bu seçimlerde seçmenin oy vereceği ilçenin, şehrin sorunlarının dinlendiği, çözümlerin arandığı bir seçim olmasını istiyoruz. Elbette rekabet var, biz de buraya hem Çetin Akın, hem de Orkun Şıktaşlı için oy istemeye geldik."

Seçmenlerden 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na "kulağını çekmek" suretiyle ders vermesini isteyen Akşener, "Bu kulağı çekmezseniz diyecekler ki, 'Bu milletin keyfi yerindeymiş. Her şey yolunda.' Böyle olunca 1 Nisan'dan itibaren her türlü zamla karşı karşıya kalmazsanız adımı değiştireceğim." diye konuştu.

Meral Akşener, Millet İttifakı belediye başkan adaylarının seçimleri kazanması halinde şehirlerinin kaynaklarını israf etmeyeceğini, hizmet yapıp, yandaş, akraba ve dost kayırmayacağını, herkesin belediye başkanı olacaklarını, hakkın, adaletin ve demokrasinin üstünlüğü ile liyakate dikkat edeceklerini aktardı.

Akşener, "Ben sizlerin huzurunda hem Turgutlu hem de Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayına kefilim. Yanlışları olursa, eksik yaptıkları bir şey olursa bana söyleyeceksiniz. Ben onlara anne terliği vururum, her ikisini de." ifadelerini kullandı.

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