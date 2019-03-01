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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Belediye başkanlarımız projelerini yarıştıracak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Belediye başkanlarımız israf yapmayacak, projelerini yarıştıracaklar." dedi.

Hakan Firik  | 01.03.2019
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Belediye başkanlarımız projelerini yarıştıracak

Balıkesir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Belediye başkanlarımız israf yapmayacak, projelerini yarıştıracaklar." dedi.

Akşener, CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kentte ortak bir miting yapacaklarını söyledi.

Seçim çalışmalarına devam ettiklerini belirten Akşener, "Bizi bir çukura itmeye çalışıyorlar. Oraya düşmeyeceğiz. Yumak atarlar da kediler o yumağa takılır. O yumağa takılınmayacak. Biz ekonomi konuşacağız, esnaf yanıyor, tencere kaynamıyor, köylü bitmiş durumda, gençler işsiz. Belediye başkan adaylarımız inşallah belediye başkanı olacak. Belediye başkanlarımız israf yapmayacak, projelerini yarıştıracaklar." diye konuştu.

Daha sonra CHP İl Başkanı Serkan Sarı ile bir süre görüşen Akşener, seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok ile birlikte esnafı da gezen Akşener, burada okul arkadaşı Esma Ermişler'i iş yerinde ziyaret etti.

Daha sonra Zağnos Paşa Türbesi'ne giden Akşener, ardından İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna ile makamında görüştü.

Akşener'e ziyaretleri sırasında İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, İYİ Parti Genel Başkan yardımcıları Hasan Seymen ve Yavuz Temizer de eşlik etti.

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