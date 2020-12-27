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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Başkanlık Divanı üyelerine 'sahaya inin' talimatı verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı üyelerinden sahaya inerek esnaf ve çiftçiler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin sorunlarını dinlemelerini istedi.

Esin Işık   | 27.12.2020
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Başkanlık Divanı üyelerine 'sahaya inin' talimatı verdi

Ankara

Alınan bilgiye göre Akşener, Divan üyelerine, "Memleket meselesi" sloganıyla başlattığı ve salgın döneminde de devam eden il ziyaretleri kapsamında vatandaşla buluşmaları talimatı verdi.

Başkanlık Divanında yer alan isimlerden sadece seçim bölgelerinde değil diğer illerde de milletle bir araya gelmelerini talep eden Akşener, özellikle partinin milletvekili bulunmayan illere giderek milletin sorunlarını dinlemelerini istedi.

Ocak ayında başlayacak

Salgın koşulları dikkate alınarak ocak ayından itibaren planlanacak gezilerde öncelik milletvekili bulunmayan illere verilecek.

Başkanlık Divanı üyeleri, başta esnaf ve çiftçi olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle görüşmeler yapacak, öne çıkan sıkıntıları tespit edecek.

Bu gezilerden çıkan sonuçlar, İYİ Parti tarafından vatandaşların sorunlarının çözümüne dönük oluşturulacak politikalara yansıtılacak.

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