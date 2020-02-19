İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Arkadaşlarımızın giderken ortaya koydukları gerekçeler incitici oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Buna hep saygı duydum. Ama arkadaşlarımızın giderken ortaya koydukları gerekçeler incitici oldu. İYİ Parti camiasına haksızlık ve iftira olarak gördüğümü tekrarlıyorum." dedi.
Edirne
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne programı kapsamında İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'ı makamında ziyaret etti.
Belediyedeki ziyarette bir vatandaşın, "Bir Fenerbahçe taraftarı olarak sesimize soluk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Türkiye'de futbolda adalet noktasında yaptığınız çıkış sosyal medyada gündem oldu." sözleri üzerine Akşener, şunları kaydetti:
"Siyasetçi takımının ben dahil, spora elini sokmaması lazım. Türkiye'de birinci ligde ne kadar takım varsa hepsinin şampiyon olma hakkı mevcut. Bu hakkı elde ederken biri kazanacak elbette biri kaybedecek. Kazanan da kaybeden de 'Biz çok güzel yarışma yaptık. İşte burası kazandı biz de kaybettik.' el sıkışacak pozisyonda olması lazım. Siyaset her yeri ayırıyor ama tribünü ayırırsa kötü bir şey. Ben o nedenle uyarmak istedim."
Daha sonra Keşan ilçesine geçen Akşener, partisinin ilçe başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, vatandaşların istek ve sıkıntılarını Ankara'da anlatmak için gezdiğini söyledi.
Uzunköprü ilçesini de ziyaret eden Akşener, esnafın isteklerini dinleyip, vatandaşlarla da sohbet etti.
Gençlerin geleceğiyle ilgili kaygılarının olduğunu belirten Meral Akşener, şunları kaydetti:
"Beka beka diye geziyorlar ya asıl beka yarınına güvenmeyen, bizi yönetenlere, büyüklerine güvenmeyen ve devletiyle ilgili güven sorunu yarattığımız o çocuklardır beka sorunu. Eşin dostun çoluğuna çocuğuna iş var, garibanın çocuğuna iş yok. Bu düzen değişecek."
Partiden istifalar
Akşener, esnaf ziyaretinin ardından İYİ Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığına geçti. Burada bir gazetecinin sorusu üzerine İYİ Parti'deki istifalarla ilgili açıklamalarda bulunan Meral Akşener şöyle konuştu:
"Bugüne kadar bizden 3 milletvekili arkadaşımız ayrılmıştı. Hiçbirinin hakkında incitici kelime etmedim. Dün soruya cevap verme nedenim, bazı gazetelerin, televizyonların 5 civarında milletvekili arkadaşın bizden istifa edeceği iddiasıydı. Dolayısıyla benim, milletvekili arkadaşlarımızın ve yöneticilerimizin bilmediği konunun gazeteler ve televizyonlar eliyle gündeme getirilmesine dair verilmiş bir cevaptı. Yani ben bilmiyorum, arkadaşlarım bilmiyor, gazeteciler biliyorsa bizim de bilmemizde fayda var. İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Buna ben hep saygı duydum. Ama bu defa arkadaşlarımızın giderken ortaya koydukları gerekçeler çok incitici oldu. Dün de onu söyledim, bugün de onu söyledim, yarın da onu söyleyeceğim. 'Niye ayrıldınız, vay' gibi bir tavrım olamaz, insanlar fikir değiştirebilir onlara saygı duyarsınız, duymalısınız ama çok incitici bir gerekçeyle ayrılmalarını İYİ Parti camiasına çok büyük bir haksızlık ve iftira olarak gördüğümü tekrarlıyorum."
Akşener, FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili soruyu ise "Ben onlara cevap vermiyorum. Çünkü bir mücadele var bir tarafıyla o sulanıyor. Olması gereken bir mücadele. Bu arada sizlerin sorunları örtülüyor. Dedikodu yapmak yerine, birbirine çemkirmek yerine, bağırmak çağırmak yerine herkes görevini yapsın, her şey çözülür." şeklinde cevapladı.
Buradaki ziyaretinin ardından tarihi Uzun Köprü'yü inceleyen Meral Akşener, köprüde gazetecilerle fotoğraf da çektirdi.
Kırcasalih beldesi girişinde kendisini bekleyen partililerle sohbet eden Akşener, Havsa ilçesinde de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Meral Akşener, Edirne'de kalacağı otelin girişinde ise halk oyunları ekibi tarafından karşılandı.
Ekibin gösterisini izleyen Akşener'e, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir ile partililer eşlik etti.