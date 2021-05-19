İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Anıtkabir'i ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Ankara
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı Üyeleri ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.
Meral Akşener'in mozoleye çiçek bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Ziyaret sonrası Anıtkabir merdivenlerinde beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektiren Akşener, vatandaşlarla selamlaştı.