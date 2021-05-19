Euro
10.26
Dolar
8.39
BIST 100
1,459.57
Altın
1,880.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katılıyor.
logo
Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Anıtkabir'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Aybüke İnal Kamacı   | 19.05.2021
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Anıtkabir'i ziyaret etti Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı Üyeleri ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Meral Akşener'in mozoleye çiçek bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Ziyaret sonrası Anıtkabir merdivenlerinde beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektiren Akşener, vatandaşlarla selamlaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 225'e yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 530 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
AB ülkelerinde 200 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı
AB ülkeleri Kovid-19 aşısı yaptıranlara sınırları açmaya hazırlanıyor

Benzer haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Anıtkabir'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara'da '102 vosvos'la 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki