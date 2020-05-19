Euro
7.50
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,739.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Anıtkabir'i ziyaret etti

Meral Akşener ve beraberindekiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Yeşim Sert Karaaslan   | 19.05.2020
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Akşener, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Toplumsal Politikalar Başkanı Şenol Sunat, Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Akşener'in, çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Ziyarette Kovid-19 tedbirleri

Şener ve beraberindekilerin Anıtkabir ziyareti, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla oldu.

Heyettekiler maske takarken, Aslanlı Yol'daki yürüyüş ve mozoleye çelenk bırakılması sırasında da sosyal mesafe korundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalanan Rusya Başbakanı Mişustin görevine döndü
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 56 bine yaklaştı
Çin'de 6, Güney Kore'de 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 890 bini aştı

Benzer haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Anıtkabir'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Anıtkabir'i ziyaret etti

"Evde Kal Ormanı"na ilk tohum 5 Haziran'da atılacak

Yurtta 19 Mayıs coşkusu

Yerli ve milli sıcak hava balonu Kapadokya'da Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Yerli ve milli sıcak hava balonu Kapadokya'da Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
1919 gence 1919 kitap ve Türk bayrağı

1919 gence 1919 kitap ve Türk bayrağı