Euro
8.69
Dolar
7.34
BIST 100
1,122.01
Altın
1,929.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Aksaray’da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray’ın Eskil, Sultanhanı ve Ortaköy ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Melike Keskin   | 20.08.2020
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Aksaray’da esnafı ziyaret etti Fotoğraf: Abdullah Coşkun / AA

Konya

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray’ın Eskil ilçe meydanında bulunan iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet etti.

Esnafın problemlerini dinleyen Akşener, bir iş yerinde, ''Propaganda amaçlı gezmiyorum. Burada sıkıntılarınızı sorunlarınızı not alıyorum. Esnafımızın derdini, problemini kamuoyuna yansıtmak, çözüm bulmak için çalışıyorum. Seçim olmadığı için oy istemek için de gezmiyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin sadece seçim zamanlarında değil her zaman esnafın yanında olması gerektiğini belirten Akşener, ''Siz esnafsınız, sizin için müşteri velinimet. Bizde de seçmen velinimettir. Uzun süredir seçmen velinimet sayılmaktan çıktı. Şimdi biz geldikten sonra ağalar gelir, sizin için de sesinizi duyurmanız açısından iyi olur.'' diye konuştu.

Akşener, Türkiyede siyasi rekabetin bittiğini, projeler değil, değerler üzerinden tartışmalar yaşandığını söyledi.

Bir çiftçiyle sohbet eden Akşener, çiftçinin elektrik faturalarının yüksekliğine ilişkin eleştirisi üzerine, çiftçinin problemlerinin farkında olduklarını, konuyu gündeme getirmek için ekibiyle istişarelerde bulunacağını kaydetti.

Ardından Sultanhanı ve Ortaköy ilçelerinde de esnaf ziyareti yapan Akşener, vatandaşların sorunlarını ve tavsiyelerini dinledi.

Akşener’e ziyaretlerinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş, partisinin bazı milletvekilleri ve il teşkilatı da eşlik etti.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 176 bin 395'e yükseldi
Van ve Osmaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Selçuk Üniversitesi öğretim üyesinden Kovid-19'a karşı 'zeytinyağı kullanın' önerisi
Almanya’da Kovid-19 vakalarında artış eğilimi sürüyor
Mısır, ülke dışından gelenlere koronavirüs testi şartı getirdi

Benzer haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Aksaray’da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Aksaray’da esnafı ziyaret etti

Aksaray'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Esnafa gurbetçi dopingi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Hakkari'de iş yerinin tabelasına konan arılar esnafa zor anlar yaşattı

Hakkari'de iş yerinin tabelasına konan arılar esnafa zor anlar yaşattı
Aksaray’da maske takma zorunlu hale getirildi

Aksaray’da maske takma zorunlu hale getirildi