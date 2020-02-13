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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısında konuşuyor.
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Politika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Çokal partisinden istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal partisinden istifa etti.

Ahmet Kubilay Çelik   | 13.02.2020
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Çokal partisinden istifa etti

TBMM

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal partisinden istifa etti.

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