İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Çokal partisinden istifa etti
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal partisinden istifa etti.
TBMM
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal partisinden istifa etti.
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