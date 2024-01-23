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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
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Politika

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülecek

TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni bugün görüşecek.

Kemal Karadağ  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülecek

Ankara

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklifin, TBMM Genel Kurulunun bugünkü gündemine alınması planlanıyor.

Genel Kurulun, kanun teklifini saat 15.00'te başlayacak birleşiminde ele alması öngörülüyor.

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