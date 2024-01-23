İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülecek
TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni bugün görüşecek.
Ankara
İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklifin, TBMM Genel Kurulunun bugünkü gündemine alınması planlanıyor.
Genel Kurulun, kanun teklifini saat 15.00'te başlayacak birleşiminde ele alması öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.