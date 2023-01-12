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Politika

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ne, terör örgütü yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan propagandasıyla ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi.

Ekip   | 12.01.2023
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Ankara

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