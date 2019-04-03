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Politika

İstanbul'da 12 ilçede geçersiz oyların sayımına CHP itiraz etti

CHP avukatlarınca İstanbul İl Seçim Kurulu'na yapılan başvuruda, ilçe seçim kurullarının 12 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik verdiği karara itiraz edildi.

Hanife Sevinç,Mustafa Hatipoğlu   | 03.04.2019
İstanbul'da 12 ilçede geçersiz oyların sayımına CHP itiraz etti

İstanbul

CHP avukatlarınca İstanbul İl Seçim Kurulu'na yapılan başvuruda, ilçe seçim kurullarının 12 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik aldığı karara itiraz edildi.

Alınan bilgiye göre, AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar değerlendirildi.

İlçe seçim kurulları, Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla ve Ümraniye'de geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Çatalca'da ise tüm oyların yeniden sayılması, Çekmeköy'de de oy cetvellerinin incelenmesine karar verildi.

Bu karar üzerine CHP avukatları, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak, ilçe seçim kurulları kararlarının kaldırılmasını istedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Disiplin Kurulu Başkanı avukat Doğuşcan Aydın Aygün'ün İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na verdiği itiraz dilekçesinde, 12 ilçe seçim kurulunun, kısmi kabul yaparak itirazları kabul ettiği, oy torbalarının açılarak geçersiz oyların gözden geçirilmesine karar verdiği kaydedildi. 

AK Parti tarafından yapılan itirazların haksız ve hukuka aykırı olduğu öne sürülen dilekçede, "Sandık sonuç tutanağının ilanından sonra ilçe seçim kuruluna yapılan itirazlar, kanun gereği gerekçeli ve delilli olmalıdır. Delili bulunmayan itirazların kabul edilmesi mümkün değildir. Sandıkta herhangi bir şekilde şikayet ya da itiraza uğramadan geçersiz sayılan oy pusulalarının geçerli sayılması talebiyle yapılacak itirazda da sandık başındaki geçersiz oy pusulalarına karşı başvuru yapıldığının ve geçersizlik konusunda tereddüt bulunduğunun ispatlanması gerekir." denildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun yerleşmiş içtihatları ve ilçe seçim kurullarının örnek kararlarına da yer verilen dilekçede, "İlçe seçim kurulu kararının derhal kaldırılmasına, ilçe seçim kurulunca yeniden gözden geçirme işlemine başlanmamasına, başlanmışsa durdurulmasına, AK Parti itirazının reddine ve kötü niyetli itiraz nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmesini dilerim." ifadeleri kullanıldı.

Çatalca İlçe Seçim Kurulu'nun oy torbalarının açılarak tüm oyların sayılması kararına da itiraz edilen dilekçede, bu kararın da kaldırılması istendi.

Bu arada, Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu, AK Parti İlçe Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi seçimlerine ait tüm sandıklardaki oy pusulalarının sayılarak sonuç tutanaklarının düzeltilmesi, maddi hataların giderilmesi ve kendi partilerine ait olup geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması yönündeki taleplerini reddetti.

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