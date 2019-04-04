Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.27
Dolar
5.58
BIST 100
97,401.49
Altın
1,283.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

İstanbul'da 11 ilçedeki geçersiz oyların sayımı tamamlandı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, İstanbul'da 22 ilçenin 11'inde itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı bitti. Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de itiraz edilen sandıklardaki tüm oyların sayımı devam ediyor.

Hanife Sevinç,Mustafa Hatipoğlu   | 04.04.2019
İstanbul'da 11 ilçedeki geçersiz oyların sayımı tamamlandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurullarındaki sayım işlemleri devam ediyor.

Beyoğlu, Maltepe, Çekmeköy, Tuzla, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar, Sultanbeyli ve Esenler'de itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı sürerken, Adalar, Bakırköy, Bayrampaşa, Ümraniye, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Sarıyer, Büyükçekmece, Eyüp ve Şile'de sayım tamamlandı.

Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de itiraz edilen sandıklardaki tüm oyların sayımı ise sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor
NATO’yu kim tehdit ediyor: Türkiye’nin S-400’leri mi, Beyaz Saray’ın Evanjelikleri mi?
Mısır’da yargının zoru ne?
Ukrayna seçimlerinde beklenen oldu
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler

Benzer haberler

Iğdır'da seçime yapılan itiraz sonucu değiştirmedi

Iğdır'da seçime yapılan itiraz sonucu değiştirmedi

YSK Başkanı Güven: Süreç devam ediyor

İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

21 ilde oyların yeniden sayılmasına karar verildi

21 ilde oyların yeniden sayılmasına karar verildi
Kırklareli'nde oylar yeniden sayılacak

Kırklareli'nde oylar yeniden sayılacak
İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor

İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor